Пригожин лаконично ответил Хаматовой, приравнявшей свое звание народной артистки к «бредятине»

Оказавшись в Латвии, актриса, можно сказать, отмахнулась от всех значимых регалий.

Иосиф Пригожин был обескуражен словами Чулпан Хаматовой, заявившей в одном из интервью для латвийской прессы, что она считает свое звание народной артистки самой простой «бредятиной». Актриса, можно сказать, отмахнулась от всех почетных регалий. Чулпан дала понять, что она совершенно не ценит звание народного артиста, коим является в России. И к тому же знаменитость потребовала не именовать ее так на официальных мероприятиях. Хаматова уточнила, что к этому званию она никогда серьезно не относилась.

Такие речи немало удивили мужа певицы Валерии. Он лаконично ответил актрисе, дав понять, что ее суждения ему совершенно не близки.

«Вы уехали, дай бог вам здоровья! Живите там, где вам нравится — вам не запрещали играть, делать ваши благие дела. Вы делали это для детей, страны, но что происходит сегодня?» — недоумевает музыкальный продюсер.

Иосиф Пригожин также заверил, что громкие слова Чулпан Хаматовой, назвавшей свое звание народной артистки «бредятиной», обесценивает всех, кто когда-либо получал тот же высокий статус. А это, как считает продюсер, никак иначе, как «вандализмом», назвать нельзя, пишет 5-tv.ru.

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