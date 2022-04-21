«Она ничего не говорила»: представитель оскандалившейся Юлии Ауг прокомментировал отмену спектакля

Накануне в московском театре выход на сцену актрисы не состоялся.

Спектакль «Сад» в «Электротеатре Станиславского» в Москве должен был идти два дня — 19 и 20 апреля. Но вторую постановку организаторы отменили, сославшись на технические причины. Между тем главная героиня спектакля Юлия Ауг прославилась скандальными заявлениями в адрес россиян. И в Сети за срыв пьесы высказывались многие недовольные словами актрисы.

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Представитель Юлии Ауг, агент Татьяна Вакульчик, прокомментировала сайту Woman.ru отмену спектакля. Оказалось, что о решении театра она не знала.

«Я не в курсе даже, что у нее все отменилось. Ничего не знаю про это вообще, не знаю причин. Она ничего не говорила. Я к ее работе в театре не имеют отношение, только за кино отвечаю», — высказалась Вакульчик.

Директор с расширенными полномочиями «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro и вовсе назвал Юлию Ауг предательницей и заявил, что «нам такие не нужны».

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