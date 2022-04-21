«Мне хорошо!»: Максим Галкин сделал заявление из Израиля

После начала известных событий в конце февраля многие звезды совершили массовый исход из России. Кто куда: одни в Дубай, другие в Казахстан, третьи в Израиль. Скрыться за границей предпочли и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Они вместе с детьми Гарри и Лизой поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря.

За это время Галкин принял решение не транслировать свою жизнь в микроблогах. Несмотря на это, из-за рубежа о нем доносятся самые разные новости. И шоумен не выдержал сплетен о себе и своей семье и сделал заявление из Израиля, выйдя на связь в соцсети.

«Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Возьмите бумажку, на которой вы это написали, разотрите ее хорошо и подотритесь. Мне хорошо!» — заявил муж Пугачевой.

Кроме того, Галкин готовится пол-июня выступать с концертами по Израилю, а также рассматривает предложение сняться в реалити-шоу с женой — такое предложение им поступило на днях от местной телекомпании.

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