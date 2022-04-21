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Уединилась: Елизавета II отмечает 96-летие

Праздник королева проведет в Сандрингеме.

Уединилась: Елизавета II отмечает 96-летие
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой день рождения. 21 апреля ей исполнилось 96 лет.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

По информации Букингемского дворца, накануне Ее Величество выехала из Виндзорского замка, где живет в последнее время, в свое поместье Сандрингем, которое располагается в Норфолке, примерно в 110 милях к северу от Лондона. По всей вероятности, там королева устроит обед для близких в честь личного праздника. Об этом пишет People.

Елизавета II
Елизавета II. 1952 год. Фото: Global Look Press

Напомним, в последнее время Елизавета II испытывает проблемы со здоровьем. Королева пропустила ряд мероприятий, в том числе пасхальную службу. Неавно стало известно, что теперь она передвигается в инвалидном кресле.

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