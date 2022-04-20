Утяшева в гороховой юбке мидакси и на шпильке дала понять, что не беременна

Жена Павла Воли опровергла слухи о том, что собирается подарить шоумену третьего ребенка.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Ляйсан Утяшева всерьез задумалась о пополнении в семье. Вместе с резидентом «Камеди Клаб» Павлом Волей гимнастка воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. В прессе стали писать, что теледива не прочь стать многодетной мамой. Однако сама Ляйсан намекнула, что третьего ребенка она не ждет. Для этого гимнастка опубликовала в Telegram-канале свежие кадры с репетиции, жестами показав на свой животик. Талия у гимнастки, надо признать, тонюсенькая.

Ляйсан щегольнула в гороховой юбке мидакси и лонгсливе. При этом гимнастка приплясывала на шпильках. Утяшева дала понять, что с головой погрузилась в творчество, на еще одного малыша у нее просто нет времени.

«Куда… куда, ребята? Если я и беременна третьим ребенком, то имя его — Кармен. Роды состоятся 25 апреля в Москве», — отшутилась Ляйсан, прикрывшись творческим проектом.

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