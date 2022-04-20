Киркоров высказался о потере огромных денег и банкротстве

Певцу, как и многим, приходится сейчас больше работать.

В связи с непростой мировой ситуацией многие звезды шоу-бизнеса пожаловались на снижения доходов. В Сети ходят слухи, что Филипп Киркоров якобы потерял огромные деньги и чуть ли не собирается объявить себя банкротом. Наши журналисты спросили поп-короля, правда это или нет.

«Не знаю, у кого как, но у меня объявлен дополнительный концерт в Москве и дополнительный концерт в Петербурге. Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — заявил Киркоров Teleprogramma.pro.

Киркоров подчеркнул, что как бы ему ни было трудно — он никогда не намерен сдаваться.

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