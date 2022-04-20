«Более глубокое»: что на самом деле послужило поводом для эмиграции Чулпан Хаматовой

В конце февраля — начале марта многие российские звезды уехали из России. Кто-то в Израиль, другие — в Европу. Актриса Чулпан Хаматова решила эмигрировать в Латвию.

Как выяснилось, в 80 км от Риги звезда «Зулейхи» несколько лет назад купила дом. Как только Чулпан пересекла границу, решила высказаться о России, где ее давно сделали иконой.

«От любви до ненависти одна роль — и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву («Горбачев», Театр наций) и Зулейху (сериал по книге Гузель Яхиной), как потоки жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису», — пишет «Комсомольская правда».

Журналист издания предполагает, что «чем дальше, тем больше Хаматова становилась чужой среди своих. Возможно, все это и послужило настоящим поводом для эмиграции. Возможно, что-то другое. Более глубокое».

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