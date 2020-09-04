Яркие наряды звезд Венецианского кинофестиваля-2020: переизбыток аксессуаров Деппа и комбинезон Бланшетт

В Италии начался 77-й Венецианский кинофестиваль. Вопреки пандемии коронавируса, вопреки всем преградам знаковое событие в мире кино стартовало в привычным пафосом и роскошью.

Красная ковровая дорожка, десятки известных актеров, сотни гостей. Правда, на этот раз пришлось ограничиться числом присутствующих персон, а часть фильмов перенесли в онлайн-формат, но это нисколько не омрачило торжественность момента.

В первый день на красной дорожке были замечены Кейт Бланшетт, Джони Депп, Элизабет Дебики и многие другие.

Специально для портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт» сделала обзор нарядов, которые выбрали для кинофестиваля знаменитости.

Тильда Суинтон – британская актриса, известная зрителю по многим фильмам, например, «Мстители: Финал» появилась на фестивале в классических цветах.

— Девушка с абсолютно эльфийской внешностью и с такими же данными. Она всегда подчеркивает свою индивидуальность в макияже, это импонирует.

На этот раз актриса не стала особо требовательно подходить к выбору наряда. На ней классические цвета: белый верх, который она правильно расположила у лица, освежив свой цветотип и весь образ замыкает композицию черный низ.

Ниспадающая шлейфовая юбка, чуть расклешенная от колена, является ключевой в данном луке.

Образ незауряден графичностью линий. Конкретно Тильде такой стиль очень подходит, так как четкие фактурные линии подчеркивают остроту в ее чертах.

Про ее наряд можно сказать – все гениальное просто. Многослойность дает благородство, шарм и величие персоны, которая выбирает такой наряд. Весь ансамбль смотрится очень выигрышно и величественно.

Французская актриса Элоди Юнг выбрала один из самых эффектных нарядов этой красной дорожки. Удивительное сочетание: абсолютно минималистичная укладка и невероятно эффектное платье с вырезом, демонстрирующее роскошный загар.

— Отдельно стоит сказать про обувь: ремешок босоножек выполнен в форме змеи, обвивающей ногу. Остро, модно, сексуально.

Основная ставка в образе сделана на фактуру платья. Девушка обладает яркой, колоритной внешностью. Металлизированный оттенок платья подчеркивает идеальную кожу, она словно мерцает.

Платье словно вторая кожа, облегает модель. Но, надо признать, ей есть что показать. Все очень гармонично и продуманно.

Она предпочла яркий вечерний макияж, но он совершенно не отвлекает внимание. А глубокий вырез и гладкие волосы задают дерзкую нотку.

Испанская актриса Эстер Экспосито появилась в платье-комбинации в бельевом стиле и нежном оттенке: свежо, нежно, романтично.

— Белые босоножки являются необходимым атрибутом данного образа. Минимум макияжа и лаконичная прическа делают образ милым. Но никак нельзя назвать ее наряд эффектным, посыл здесь иной – романтизм, влюбленность.

Рыжеволосая Лотта Вербек, голландская актриса, выбрала самый женственный и роскошный для красной дорожки наряд. Фактура и воздушность ткани идеально гармонируют с ее цветом волос, серое платье дает эфемерность, загадочность и некий восторг.

— V-образное декольте изыскано и пикантно показывает достоинства актрисы, но, несмотря на большой вырез, на вульгарность нет никакого намека.

Все настолько стильно и, в тоже время, женственно, что получается очень редкое сочетание. К тому же, серо-графитовый оттенок ткани и разные фактуры делают ее буквально золотой рыбкой.

Актер Джонни Депп появился на публике в костюме синего цвета. Кстати, он является самым модным цветом этого сезона.

Цвет костюма подобран верно, он гармонирует с его цветотипом, подходит к каштановой шевелюре. Но мне кажется, что костюм ему немного большой по размеру.

Мероприятие задает свой тон, на мой взгляд, костюмы для такого события должны быть скроены более четко. Благодаря эффекту оверсайз, образ Деппа получился несколько расслабленный.

Сорочка завязана с шузами: креативно, экстравагантно. А вот аксессуарная группа здесь лишняя. У актера много татуировок, которые забирают внимание. В данном случае, нужно было оставить все лишнее дома.

Кейт Бланшетт в первый день фестиваля продемонстрировала несколько образов.

— Первый – мегапопулярный в этом сезоне комбинезон. Образ не перегружен, лаконичный и стильный. Диагональная полоска делает ее еще выше и стройнее. Такой принт способен вытянуть визуально образ.

Свежо, элегантно, красиво. Ничего лишнего.

— Второй образ актрисы оказался более сложносочиненным. Сразу стоит отметить, что аксессуар здесь лишний.

Бриллиантовая капля никак не подчеркивает и не играет в наряде. Ставка сделана на сложность, на мерцающий эффект, на ткань глубочайшего синего цвета, которая очень идет блондинке.

Черные лодочки, объемный рукав, разность длины юбки задают четкость образу и без аксессуаров. К тому же, белый кант по всему платью забирает много внимания на себя.

Элизабет Дебики тоже продемонстрировала несколько нарядов в первый день фестиваля. Первым образом она не стала перегибать палку и выбрала брюки на завышенной талии в красивом оттенке и фактуре. Они благородны, самодостаточны и очень идут актрисе.

Ансамбль дополняет блузка с модным принтом, трендовая сегодня вещь. В целом, Элизабет чувствует себя комфортно, расслаблено и элегантно. Модная классика видна в данном образе.

— Архитектура второго образа очень сложная. Такие платья называются сложносочиненными. Дизайнер, создавая его, призвал все свое воображение, чтобы получилось эффектный и роковой наряд.

Черный цвет – это классика любого вечернего платья. Фактура ткани – легкий шелк. Он легко поддается сложным драпировкам, придает образу воздушность, элегантность, роковую сексуальность.

Светлокожая блондинка в черном платье – это образ, способный вскружить голову многим мужчинам.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.