В Израиле отменили концерты Нурлана Сабурова

Русофобия шагает по планете. Вслед за США в Израиле отменили концерты комика Нурлана Сабурова. Они должны были пройти с 28 апреля по 1 мая. А все из-за того, что представители украинской диаспоры устраивали митинги и травили артиста за то, что он из России.

Сейчас Сабуров — один из самых популярных стендаперов России и Казахстана. У него очень много поклонников по всему миру. И из-за отдельно взятых категорий агрессивно настроенных граждан они вынуждены сдавать купленные билеты.

До этого концерт Сабурова отменили в американском городе Чикаго. Причина та же – националисты.

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