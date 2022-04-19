Жена звезды сериала «Великолепный век» может сыграть Екатерину Вторую

Актриса пока не дала свой ответ.

Турецкие СМИ сообщают, что у жены Бурака Озчивита из сериала «Великолепный век» Фахрие Эвджен наступил звездный час. Актриса стала очень востребованной после роли в фильме «Алпарслан». Теперь ее заваливают всевозможными предложениями.

Фахрие даже получила предложение принять участие в съемках из России — в историческом проекте о Екатерине II. Для участия рассматривали исключительно актрис мирового уровня.

По предварительным данным, проект рассчитан не только на российскую аудиторию, но Фахрие пока не дала ответ, пишет Hürriyet.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.