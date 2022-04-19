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Жена звезды сериала «Великолепный век» может сыграть Екатерину Вторую

Актриса пока не дала свой ответ.

Жена звезды сериала «Великолепный век» может сыграть Екатерину Вторую
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала

Турецкие СМИ сообщают, что у жены Бурака Озчивита из сериала «Великолепный век» Фахрие Эвджен наступил звездный час. Актриса стала очень востребованной после роли в фильме «Алпарслан». Теперь ее заваливают всевозможными предложениями.

Фахрие даже получила предложение принять участие в съемках из России — в историческом проекте о Екатерине II. Для участия рассматривали исключительно актрис мирового уровня.

По предварительным данным, проект рассчитан не только на российскую аудиторию, но Фахрие пока не дала ответ, пишет Hürriyet.

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