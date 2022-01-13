«Такая роскошь не снилась и Сулейману»: как выглядит гостиная Бурака Озчивита с люксовыми интерьерами

Фахрийе Эвджен поделилась в Instagram свежими кадрами, показав, как ее сын Каран в костюме Человека-паука бегает по дому.

Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит воспитывают двухлетнего сына Карана. Судя по свежим кадрам, наследник актера из турецкого сериала «Великолепный век» фанатеет от Человека-паука. Жена Бурака даже купила для сынишки забавный костюмчик. Каран носился по дому, изображая из себя супермена.

Пока Фахрийе снимала сына в домашней обстановке, она также засветила и роскошные люксовые интерьеры гостиной. Вся отделка была выполнена в теплых молочных тонах. На стенах зеркальные панели, на полу — мрамор. В просторной комнате есть большой диван, мягкие уютные кресла и диванчики поменьше — за которым можно разместиться с книгой и пледом полулежа.

В гостиной также есть большой длинный стол для фуршета и банкетов, когда в доме Озчивита появляются гости — Фахрийе накрывает здесь обеды и ужины, принимая друзей. Ярким пятном в комнате стали синие мягкие кресла в модном цвете электрик.

«Такая роскошь не снилась и Сулейману», «Очень красивые интерьеры! Никакой помпезности, в скандинавском стиле», «Красивая и светлая гостиная! Дизайнеры постарались», «Мне очень нравится, султанский шик», — пишут фолловеры.

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