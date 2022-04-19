«Он уже стал неплохо зарабатывать»: Машкова вспомнила, как в первый раз просила у отца денег

В одном из своих интервью Мария Машкова призналась, что всегда старалась сама зарабатывать себе на жизнь, не обременяя родителей просьбами и капризами. Правда, однажды актрисе все-таки пришлось попросить денег у отца. Тот случай Мария помнит и по сей день. Ей было очень неловко обращаться к отцу за помощью. А Владимир Машков, к полному удивлению дочки, отнесся к этому вполне спокойно.

«Когда я была маленькой, у папы и самого-то было не особенно много денег. А потом, когда он уже стал неплохо зарабатывать, мне, взрослой девушке, было неловко обратиться к нему за деньгами, я предпочитала сама зарабатывать. Но когда мне было лет 27, пришлось просить. Возникла сложная ситуация, мне некуда было деваться. И все же я долго готовилась к этому разговору, боялась, не знала, как отец отреагирует. Все прошло невероятно легко, зря боялась. За что я ему очень благодарна. С тех пор мне почти не стыдно просить у папы помощи», — приводит 7days слова Марии Машковой.

«Нет, вот скажите, в чем вообще может помочь отец дочери? Только деньгами и тем фактом, что он есть, что он существует. Остальное все дает мама. Или бабушки с дедушками», — сетовал актер.