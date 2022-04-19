Дочь Машкова: «Я не хотела, чтобы мои родители были актерами»

Маша представляла своего отца простым учителем. Она бы тогда помогала ему проверять тетрадки.

В одном из своих редких интервью Мария Машкова рассказала, как променяла Плехановскую академию на съемки в кино, и как мечтала о том, что ее отец стал бы простым учителем.

«Честно говоря, я в детстве не только не хотела быть актрисой, я даже не хотела, чтобы мои родители были актерами. Помню, как мечтала, чтобы папа был учителем, я бы тогда помогала ему проверять тетрадки», — сетовала актриса.

По словам Марии, на худой конец, ее отец мог бы стать физруком. Ему бы такая профессия, как считает Машкова, очень пошла. Сама же актриса в юности просто обожала химию. И когда прочла «Парфюмера» Зюскинда, захотела создать свои великие духи.

Планировала поступать в Менделеевский. Но все в то время шли на экономический, и поддавшись какому-то стадному чувству, Мария тоже так решила. Ну а отец помог ей поступить в Плехановскую академию.

«Но в то самое лето, когда я поступила, меня пригласили на главную роль в фильм о молодой Бабе-яге и молодом Кощее Бессмертном. Я поехала на съемки, и это меня подкосило. Я уже до этого имела актерский опыт, играла в Театре имени Маяковского и снималась в кино. Полагаю, что все сложилось бы иначе, если бы не те съемки. Мне было 17, я была единственной девочкой, и все меня так любили! Математика, конечно, не шла ни в какое сравнение с этим», — приводит 7days слова Марии Машковой.

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