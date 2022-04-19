«Чуть что им тыкать»: Машков объяснил, почему не считает себя хорошим отцом и дедом

Владимир Машков в одном из своих интервью признался, что побаивается маленьких детей точно также, как и они его. Дочка актера Мария Машкова припомнила, что ее собственный ребенок голосил в истерике при первой встрече с дедом. Себя Машков хорошим отцом не считает. И вот почему.

«Любить детей и внуков — это нормально и естественно. Ну а насчет опеки… Я не могу назвать себя хорошим отцом или дедом в обычном понимании этого слова. Таким, какого, наверное, хотелось бы Маше. Воспитывать детей я не умею и не собираюсь: чуть что им тыкать, указывать, спрашивать „как ты поел?“… Это немножечко мещанство. Ну, поел и поел, и бог с тобой, не хочешь есть — не ешь. Упал, головой ударился — встань и иди дальше. Я странноватый в этом смысле, побаиваюсь маленьких детей, и они меня побаиваются», — уточнил актер.

«Когда моя дочь в первый раз увидела дедушку, громко заплакала. Я и сама, как мне рассказывали, разрыдалась, когда папу видела. И до сих пор я иногда смотрю на него и думаю: страшно!» — приводит 7days слова Марии Машковой.