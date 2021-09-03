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«Выйду замуж пять раз»: Машкова показала своего любимого мужчину

Актриса отмечает годовщину свадьбы.

«Выйду замуж пять раз»: Машкова показала своего любимого мужчину
Мария Машкова. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Машкова замужем за актером, режиссером, пианистом Александром Слободяником. Он стал ее вторым мужем. Накануне пара отметила 12-ю годовщину совместной жизни. В своем Instagram звезда поделилась совместным снимком с мужем и призналась ему в любви.

Мария Машкова с мужем
Мария Машкова с мужем. Скриншот: instagram.com/masha_mashkova_official

«В 20 лет я решила, что выйду замуж пять раз. Любая уважающая себя актриса, полагала я, обязана иметь много мужей. В 24 все шло по плану: я уже выходила замуж второй раз. Ненадолго, думала я. Впереди большая работа. Но что-то пошло не так… сегодня 12 лет, как я рискую провалить задуманное», — написала Машкова.

Добавим, Мария отметила, что очень гордится своим мужем и их семьей.

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