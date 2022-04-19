«Дешевое общежитие, либо колония»: Зверев рассказал о ссорах с соседями и ЖКХ

Над стилистом живут шумные соседи, которые его постоянно провоцируют.

Стилист Сергей Зверев живет в центре Москвы, на Тверской улице. Апартаменты достались звездному парикмахеру в подарок. Однако с соседями и коммунальщиками король гламура не может найти общий язык. У них постоянно возникают недопонимания.

«У нас была прекрасная мебель в холле. И Алла Петровна, руководитель ЖКХ, в одностороннем порядке придумала, как конфисковать всю эту мебель. И вывезла. Сейчас там дырка, не покрашено. Напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию — что-то страшное», — признается Зверев Teleprogramma.pro.

Кроме того, стилист часто конфликтует с соседкой. Ему мешает рояль, на котором она постоянно играет.

«У другой моей соседки рояль стоит прямо над моей кроватью. Она просыпается, шарахается по полу в своих тапочках на каблуках, доходит до туалета, делает свои дела, все слышно. Затем она возвращается, громко двигает мебель, сдвинула… Потом играет на пианино. Потом ее дети носятся», — добавляет Зверев.

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