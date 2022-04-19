Куда пропал Сергей Зверев

Знаменитый стилист и «звезда в шоке» Сергей Зверев в последнее время редко выходит в свет. Многие его поклонники обеспокоены: куда же пропал звездный парикмахер и все ли у него в порядке?

Наши журналисты встретили его на Недели моды «Эстет Fashion Week». Стилист рассказал нам, чем сейчас занимается.

«Сейчас я очень редко где-то появляюсь. Недавно был на премии, здесь и еще на какой-то программе. Я, может быть, вообще бы не выходил. Но пошли бы слухи, что я уехал. Но я с народом, поддерживаю наших дизайнеров, никуда не уехал», — заявил Зверев Teleprogramma.pro.

Кроме того, Зверев начал помогать животным. Он выкладывает информацию в соцсетях, чтобы привлечь к разным проблемам общественность.

«Недавно мы в подъезде подобрали котенка. Задние лапки у него не двигались, его выбросили. Какое-то время он жил у консьержки, но она умерла. И мне пришлось взять животное домой. Это кошка Маркиза, ей уже два года, она меня знает, поскольку мы ее кормили все это время. Аферистка, просто аферистка. Совсем не та, за кого себя выдает, но я ее терплю», — добавил стилист.

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