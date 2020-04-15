Горячая десятка: в списке подружек Криштиану Роналду оказались самые неожиданные знаменитости

Криштиану Роналду до встречи с моделью, танцовщицей Джорджиной Родригес, которая стала матерью четвертого ребенка, покорил сердца не одной красотки.

Таблоиды насчитали как минимум горячую десятку самых ярких и сексуальных моделей, актрис и телезвезд, которые были замечены с футболистом.

Причем от нескольких дней до нескольких лет – в списке покоренных футболистом сердца таких знаменитых моделей, как Ирина Шейк, Джемма Аткинсон, актрисы Сорайя Чавес, Пэрис Хилтон, и даже индийская кинозвезда Бипаши Басу.

Любвеобильный португалец даже встречался со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Однако, как сообщает The Sun, их роман был таким же коротким, как и трехдневный отпуск звезды реалити-шоу в Мадриде – всего три дня. Однако этого хватило, чтобы папарацци засняли страстный поцелуй Криштиану и Ким, и растиражировали по таблоидам. До сих пор в прессе гадают: смогли бы Роналду и Кардашьян, став настоящей парой, затмить Дэвида и Викторию Бэкхэм.

Сейчас 35-летняя звезда футбола наслаждается обществом 25-летней Джорджины Родригес. Их роману уже 4 года, и поговаривают, что спортсмен вот-вот сделает ей предложение.