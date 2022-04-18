Сюрприз для Овечкина: какой наказ дала Глаголева младшей дочке незадолго до смерти

Певица Любовь Успенская в программе «Однажды» на НТВ рассказала, что актриса Вера Глаголева, с которой она всегда была очень дружна, уже больной очень хотела, чтобы ее младшая дочь Анастасия Шубская стала петь.

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Наследницу кинозвезда попросила найти дело по душе, как это сделали ее сестры: Анна занялась балетом, а Мария — изобразительным искусством. Вера Глаголева была уверена, что женщине быть просто матерью и женой недостаточно.

Теперь, когда Анастасия Шубская родила своему мужу Александру Овечкину двоих сыновей, она решила исполнить материнский завет и плотно заняться музыкой. А Любовь Успенская взялась помогать ей в этом, она занимается с ней вокалом и продюсирует.

«Я нашла песню для Насти, потрясающую. Она ее спела настолько душевно. Сейчас она улетела в Вашингтон к Саше. Я говорю: «Не показывай Саше эту песню. Ты, когда приедешь, когда у вас романтик будет, включи». В итоге вчера они мне звонили. Он счастлив и даже сказал мне: «Люба, я согласен приехать в Москву в мае и клип снять на эту песню», — рассказала Любовь Успенская.

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