Муцениеце озвучила свой реальный вес после шоу «Ледниковый период»

Актриса из фильма «Текст» призналась, что структура ее тела довольно податливая, она легко привела себя в форму.

Агата Муцениеце призналась, что еще до участия в проекте «Ледниковый период» на Первом канале она потеряла 2-3 килограмма. На тот момент она весила около 56 кг. И естественно, партнеру было бы тяжело поднимать ее на поддержках. Актриса из фильма «Тобол» сумела привести себя в более спортивную форму без какого-либо вреда для здоровья. Но на этом Агата не остановилась.

С момента начала съемок Муцениеце еще немного ужалась в объемах. Позже она озвучила свой реальный вес — 51 килограмм. Для мамы двоих детей такой результат стал впечатляющим. Ведь когда-то знаменитость жаловалась, что не может вернуться в дородовой вес.

Похудела Агата вполне естественно. Так как если по-началу тренировки шли по полтора часа дважды в неделю, то потом актриса стала проводить на льду по 5-6 часов и так каждый день. Муцениеце считает, что структура ее тела достаточно послушная и податливая, поэтому никаких проблем с весом у нее не было.

«Питание не меняла, я всегда как-то здорово питаюсь, хотя, конечно, у меня бывают читмилы в виде фастфуда и шоколадок. Правда, сейчас стала есть больше сладкого, мне хочется быстрых углеводов. Но, в целом, я очень довольна тем, как преобразилась моя фигура», — отметила Агата в беседе с «Грация».

Сайт Teleprogramma.pro призывает читателей не брать пример с селебрити там, где речь идет о похудении и диетах. В этих вопросах лучше проконсультироваться со специалистами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!