«Одна мысль вызывает отвращение»: Канделаки вспомнила, как уплетала лаваш с маслом, безе и шоколад

Телеведущая призналась, что сейчас не позволяет себе такого. В ее меню — черный хлеб и авокадо.

Тина Канделаки описала свое скромное меню, дав понять, что питается она довольно просто. При этом телеведущая уточнила, что в молодости могла позволить себе съесть лаваш с помидорами в сливочном масле. И заесть все это безе, щедро сдобренное шоколадом. Сейчас такое меню у бизнесвумен вызывает отвращение. А лаваш с сыром сулугуни Тина променяла на горбушку черного хлеба с авокадо.

«Помню, в молодости я вечер пятницы заканчивала обычно так: брала лаваш, в него клала сливочное масло, помидор, сулугуни. Затем заедала это безе, которое сверху обмазывала шоколадом. Выглядела я соответственно. Сегодня, скажу честно, одна мысль о таком меню вызывает отвращение. Я уверена, что ключевую роль в моем похудении сыграла смена пищевых привычек. Когда организм отвыкает от вредных продуктов, начинаешь чувствовать естественный вкус здоровой еды. Сладость клубники, вишни, помидора и так далее. Тост на черном хлебе с авокадо искренне кажется мне сегодня вкуснее лавашей с маслом и безе с шоколадом», — отметила Тина в беседе с «Грацией».

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