Следом за Disney: Paramount перестанет вещать в России

Компания Paramount уходит из России. В связи с последними политическими событиями в мире организация внесла коррективы и перестала работать на территории нашей страны.

Российские любители кино уже лишились просмотра в кинотеатре картин «Бэтмен», «Морбиус» и других голливудских лент. А теперь будет потерян доступ к «Затерянному городу» и «Сонику 2» компании Paramount.

«Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии в Украине, мы решили приостановить прокат наших предстоящих фильмов в России, в том числе «Затерянный город» и «Соник 2». Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Украине, России и на наших международных рынках, и будем продолжать следить за развитием ситуации», — написано в заявлении студии.

Напомним, что с российских экранов ранее ушли Disney, Sony, Warner Bros и Universal Pictures. Некоторые звезды, вроде Марии Погребняк, порадовались таким действиям зарубежных компаний.

Знаменитости считают, что в России достаточно хороших фильмов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.