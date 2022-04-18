«Ушел самый сильный»: поклонники «Маски» не согласны с разоблачением Козерога

Первый полуфинал шоу «Маска» преподнес множество сюрпризов зрителям и жюри. Так, на сцену в этот вечер поднялись три новых гостя – Мышка, Бычок и давний знакомый Заяц. И если последнего угадывать не пришлось, это Тимур Батрутдинов подарил музыкальный подарок Валерии, то первые двое заставили жюри удивляться.

Мышкой оказалась певица Максим, и ее не смогли угадать. А Бычок сразу выдал себя жестами – в них жюри угадало певца Шуру. Ну а финалом стало разоблачение Козерога. Жюри решило, что Мухомор, попавший в номинацию на вылет, должен продолжить участие.

В костюме Козерога ожидаемо оказался Никита Пресняков. Но в Сети после выпуска поклонники стали упрекать жюри в том, что артиста разоблачили несправедливо. И соцсети пестрят негодованием.

«Козерог я отказываюсь верить, что тебя раскрыли, ты номер один несмотря ни на что!», «Парадокс, ушел самый сильнейший», «Мое сердце разбито — самый сильный вокалист, самый многогранный», «Я бы дала ему первое место», «Да, это был удар! До конца думали, что вылетит мухомор», «До слез», «Удар в сердце», «Неожиданно, он был достоин финала», «Как???!! Почему! Он такой талантливый! Смотреть не хочется больше!», «Это несправедливо! В Мухоморе ни чего особенного нет!» — негодуют поклонники в Telegram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!