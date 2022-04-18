«Вау, это просто нереально!»: Никита Пресняков рассказал, как выбирал себе костюм на шоу «Маска»

Старший внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков рассказал после своего разоблачения на «Маске», как и почему он выбрал костюм Козерога.

Оказалось, что первоначально в каталоге эскизов на третий сезон это рогатое животное не числилось.

«Когда я пришел к продюсеру, там было очень много разных эскизов. Было много абсурдных, среди всех мне понравился киберкосмонавт, я такой: «О, ну вот это прикольно!». И был еще какой-то Человек с телевизором вместо головы, телевизор горит как-то, мерцает, прикольно», — вспоминает у себя в микроблоге Никита.

А вот Козерог был припасен на следующий сезон. Но, по мнению продюсера «Маски», костюм как нельзя подходил артисту.

«И достает эскиз Козерога, и я такой «Да, да, вау, это просто нереально!». То есть я сразу почувствовал какую-то связь. А все движения и фишки рождались прям во время», — рассказал артист.

При создании образа своего героя внук Пугачевой опирался на любимый сериал «Доктор Кто». И отрабатывал различные движения в киберстиле, убедившись, что они завершают концепцию о роботе из будущего.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!