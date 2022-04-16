Евгений Семененко получил травму на шоу Евгения Плющенко

Спортсмен рухнул с четверного прыжка и сильно ударился головой.

Участник Олимпиады в Пекине Евгений Семененко получил травмы во время своего выступления на шоу Евгения Плющенко.

Фигурист из Санкт-Петербурга ударился головой и пытался самостоятельно подняться. Однако Семененко не смог встать. 18-летний спортсмен сделал заход на четверной прыжок и упал на лед.

Врачам пришлось поднимать мастера спорта по фигурному катанию и нести его на носилках. Зрители проводили Семененко громкими аплодисментами.

Пока непонятно, какую именно травму получил фигурист. Однако на видео, которое попало в Сеть, видны действия пострадавшего фигуриста. Евгений был в сознании во время того, как медики оказывали ему первую помощь.

Напомним, ранее фигурист и тренер Евгений Плющенко рассказал об отношениях с Елизаветой Туктамышевой после шоу в Туле. Фигуристка должна была понять участие в следующем «Союзе чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Евгений Плющенко признался, что никаких недопониманий с Елизаветой Туктамышевой у него не возникало.

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