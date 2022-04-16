«Тело таким идеальным становится»: Анна Заворотнюк похвасталась шоколадным загаром на отдыхе в Дубае

Модель улетела на курорт сразу после дня рождения матери.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – разместила в личном микроблоге свежее фото из путешествия. Знаменитость наслаждается поездкой в Дубай.

Анна позировала на дневной прогулке. Заворотнюк в платье темно-синего цвета показала стройные ножки с ровным загаром, плескаясь в прозрачной воде.

«Как же я люблю загар. Почему сразу тело таким идеальным становится?! Но загорать в солярии опасно для кожи, а автозагар жутко пахнет и неприятно несколько часов ходить липкой. Вывод? Почаще ездить на море», – отметила Заворотнюк.

«А вообще, если серьезно, то хочется всегда быть шоколадкой. Но в российских реалиях это невозможно. А вы как себе больше нравитесь? С загаром или с естественным цветом кожи?», – добавила Анна.

Заворотнюк выбрала для прогулки шелковое платье-комбинацию с разрезами. И добавила очки с квадратной оправой. Модель выгнула спинку и красиво поставила ножку на белый песок.

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