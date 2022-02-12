Животик очень большой: покинувшая «Давай поженимся!» Василиса Володина показала свою беременность

Телеведущая предстала на фото с мужем, который заботливо положил ей руку на живот.

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина, покинувшая телепроект в год начала пандемии коронавируса, опубликовала свое беременное фото. Телесваха на нем позировала с мужем, Сергеем Володиным, который трепетно положил ей руку на внушительный животик.

У четы Володиных есть двое детей – дочь Виктория родилась в 2001 году, сынок Вячеслав в 2015 году. Телезвезда подписала, что это фото было сделано, когда она носила под сердцем сынишку, то есть в 2014 году.

Только многие подписчики пропустили информацию мимо, считав ее с фото, и поспешили поздравить телеведущую с беременностью.

«Поздравляю!», «Красавица!», «Молодцы. Я рада за вас. Счастье вам и удачи во всем», «Вы ждете третьего?!», «Василиса! От всей души рада за вас и вашу семью», «Вот это да! Вот это молодцы», «Здорово, хорошей семье должно быть много детей», — пишут не особо внимательные поклонники.

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