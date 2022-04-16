Бритни Спирс намекнула на заключение брака с Сэмом Асгари

После заявлений о беременности Бритни Спирс поклонники артистки заподозрили ее в заключении брака со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

Знаменитость написала в своих социальных сетях обращение к избраннику, при этом Бритни несколько раз назвала Сэма своим мужем.

Фанаты Спирс тут же предположили, что исполнительница тайно заклеила брак. Поскольку находится в «интересном» положении. Беременность звезды могла ускорить процесс создания семьи Асгари и Спирс.

К слову, Сэм и Бритни вместе с 2016 года. После расторжения брака с танцором Кевином Федерлайном певица представила своего нового бойфренда в клипе Slumber Party. Теперь же знаменитость ждет третьего ребенка от Сэма Асгари. От первого брака у Бритни двое детей: 16-летний Шон и 15-летний Джейден.

Напомним, ранее мать Бритни Спирс потребовала от дочери крупную сумму денег за услуги юристов. Родительница артистки считает, что именно ее адвокаты ускорили процесс освобождения Бритни из-под опеки отца.

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