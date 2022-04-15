«Сколько хочу, столько и пью»: Анастасия Волочкова заплетающимся языком оправдалась за страсть к алкоголю

Звезда на новом видео объявила во всеуслышание, что обожает выпивку с клубникой.

Балерина Анастасия Волочкова не раз оказывалась в центре скандалов. На этот раз она записала видео, на котором вновь сделала эпатирующее заявление. Заплетающимся языком звезда объявила, что к своим годам могла бы давно осесть на диване и попивать «свой просекко». Но она этого не делает, поскольку это – не ее путь.

больше по теме Уже в конце апреля: после предательских заявлений Анну Нетребко вернули на европейскую сцену Певица высказала свою позицию и теперь возвращается к выступлениям.

Относительно своего скандального пристрастия Волочкова особо подчеркнула, что любить пригубить. И делает это регулярно.

«Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью. Да, я его пью с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я с просекко с клубникой. но зато у меня есть аргумент — я в своей жизнь могу делать то, что захочу», — заявила в Telegram артистка.

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