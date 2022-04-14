«Что-то в нем смущает»: Мария Погребняк раскритиковала «пылающий» наряд Ким Кардашьян

Модель Мария Погребняк прокомментировала свежий наряд Ким Кардашьян, который уже успели обсудить в Сети.

По словам Погребняк, Кардашьян оделась безвкусно. Огненное платье с красными колготками и ботфортами в сочетании с меховой сумкой не понравились жене футболиста Павла Погребняка.

«Новый выход Ким, и меня что-то в нем смущает. Кажется, всего много и не только красок. Может, конечно, я понимаю, что она в этом свитере и латексе в Калифорнии, а там 20 градусов тепла, и, глядя на нее, сама потеть начинаю. Раньше ее одевал Канье, следил за гардеробом, благодаря ему она и стала иконой стиля», — отметила Погребняк.

«А вообще мы порой забываем, что наряжаемся и следим за собой не только для себя и оценки подруг, а для мужчин. Я всегда спрашиваю мужа про новый наряд, ему чаще нравится, но когда не нравится, то обижаюсь и все равно ношу эти вещи. Сегодня, глядя на Ким, подумала, что стоит чаще прислушиваться к мужчинам», — резюмировала Мария в личном микроблоге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.