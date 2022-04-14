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Скучали по Хюррем? Мерьем Узерли в шифоновой юбке с разрезом пустилась в пляс в отеле Дубая

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» проводит отпуск на фешенебельном курорте.

Скучали по Хюррем? Мерьем Узерли в шифоновой юбке с разрезом пустилась в пляс в отеле Дубая
Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В одном из своих интервью Мерьем Узерли призналась: она поняла, что такое безусловная любовь только после рождения дочки Лары, с отцом которой отношения у актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» не сложились. С возлюбленным партнерша Халита Эргенча рассталась еще будучи беременной. Своего нынешнего избранника, от которого Мерьем родила младшую дочь Лили, красавица турчанка скрывает от прессы. При этом Узерли дала понять, что ее возлюбленный стал прекрасным отцом и для падчерицы.

С дочерьми актриса отдыхает на фешенебельном курорте. В отеле Дубая Мерьем устроила танцы с малышкой Ларой. Так, исполнительница роли Хюррем султан в алой шифоновой юбкой с разрезом приплясывала на месте словно кузнечик. Узерли примерила белоснежный топ и золотистые босоножки.

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