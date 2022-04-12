Одна — хасеки Сулеймана, вторая — жена Ибрагима: как годы спустя выглядят «султанши» Мерьем Узерли и Сельма Эргеч

Их персонажи не ладили между собой, зато актрисы смогли подружиться.

Хюррем султан и Хатидже султан откровенно враждовали между собой в сериале «Великолепный век». И многие поклонники считали, что эта «нелюбовь» перешла с экрана в реальность. На самом же деле все далеко не так. Сельма Эргеч стала одной из тех, с кем Мерьем Узерли подружилась на съемочной площадке турецкого сериала.

Именно Сельма заступилась за Мерьем перед журналистами после слов продюсера «Великолепного века» Тимура Савджи, упрекнувшего актрису в том, что она подвела всю команду, «сбежав» из сериала. Им спешно пришлось подыскивать ту, что сыграет возрастную Хюррем султан. Тогда-то продюсеры и обратили внимание на Вахиде Гердюм.

Позже, как опять же утверждал Тимур Савджи, Мерьем захотела вернуться на проект. Однако сыграть постаревшую султаншу ей не позволили. В свою очередь, Сельма Эргеч оправдала актрису, подметив, что глубоко уважает и Тумиру Савджи, и Мерьем Узерли. Экранная сестра султана Сулеймана дала понять, что не станет без причин обсуждать решение Мерьем покинуть сериал.

Ну а мы узнали, как годы спустя выглядят две «султанши», одна из которых была хасеки султана Сулеймана, а вторая — жена Ибрагима паши.

Хюррем султан

Мало кто знает, но первая фаворитка султана Сулеймана Махидевран султан, которую в «Великолепном веке» называют хасеки, этот статус получить в гареме никак не могла. Следующей по положению после Валиде султан стала именно Хюррем султан. А титул хасеки падишах придумал для славянской рабыни, проведя с ней обряд никаха.

В обычной жизни у Мерьем Узерли шехзаде пока нет, зато подрастают лапочки-дочки Лара и Лили. После съемок в сериале актриса тут же перекрасила волосы, рыжий оттенок ей успел поднадоесть. Однако потом Мерьем вернулась к природному медово-рыжеватому цвету, отдав предпочтение естественности.

Хатидже султан

Этот персонаж стал одним из самых многострадальных. Хатидже султан проплакала с самого первого сезона: сначала из-за запретной любви к Ибрагиму паше, затем из-за потери детей (султанша все никак не могла стать матерью), потом сестра султана Сулеймана горевала из-за измен мужа, ну и в конце — из-за казни Ибрагима.

Сельма Эргенч после съемок в «Великолепном веке» неожиданно для многих поклонников предстала в образе блондинки. Поговаривают, что у актрисы случился тайный роман с Оканом Ялабыком (Ибрагим Паша. — Прим. ред.). Кстати, Сельма близко дружит с Нур Феттахоглу и Джансу Дере. Последняя сыграла в сериале «Великолепный век» персиянку Фирузе, ставшую наложницей султана Сулеймана.

Актрисы до сих пор общаются и встречаются в барах. А вот Мерьем Узерли на таких посиделках увидишь редко. Все-таки у актрисы двое детей. И поговаривают, что с Джансу Дере Мерьем так и не поладила.

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