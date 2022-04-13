Ольга Бузова высказалась о романе с хоккеистом

Ходят слухи, что у звезды снова спортсмен.

В последнее время в Интернете ходят слухи о том, что Ольга Бузова якобы встречается с игроком омского хоккейного клуба «Авангард». Звезда часто ходит на матчи, и поклонники решили, что все не просто так.

В шоу Стаса Ярушина «Ночной контакт» бывшая ведущая «Дома-2» прокомментировала эту информацию.

«С каким игроком я встречаюсь? — спросила гостья шоу, но выдержав паузу, резюмировала. — Это фейк-ньюз, это неправда». «Командой ошиблись?» — уточнил соведущий Ярушина Константин Пушкин, на что Бузова только кокетливо рассмеялась.

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