«Люди врут, предают»: Ольга Бузова пожаловалась на неустроенную личную жизнь

На днях Ольга Бузова представила свою новую песню «Быть добру». В ней она будто бы излила душу фанатам, пожаловавшись на неустроенную личную жизнь.

«Люди врут, предают, лишь представится случай. Никто не в ответе за тех, кто ими приручен. И я не плачу, тучи за меня слезы льют», — прозвучало в композиции «Быть добру».

Напомним, в январе прошлого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Они встречались на протяжении полутора лет. О причинах разрыва не сообщалось, но поющая ведущая не раз намекала на измены Давы.

Впрочем, в изменах Ольга обвиняла и бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, который вскоре после развода женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.

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