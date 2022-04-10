«Мне очень больно»: Эмбер Херд и Джонни Депп готовятся к новому судебному заседанию

Звезда «Аквамена» Эмбер Херд встретится со своим бывшим возлюбленным в суде в очередной раз.

Херд сообщила в личном микроблоге, что ей нужно время для отдыха перед важным мероприятием.

«Я собираюсь перейти в автономный режим на следующие несколько недель. Как вы, возможно, знаете, я буду в Вирджинии, где буду встречаться со своим бывшим мужем Джонни Деппом в суде. Джонни подает на меня в суд за статью, которую я написала в The Washington Post, в которой я рассказала о своем опыте домашнего насилия», — написала Эмбер.

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«Я никогда не называла его имени, а лишь писала о цене, которую платят женщины за выступление против мужчин, находящихся у власти. Я продолжаю платить эту цену, но, надеюсь, когда это дело закончится, я смогу двигаться дальше, как и Джонни. Я всегда поддерживала любовь к Джонни, и мне очень больно жить подробностями нашей прошлой жизни вместе перед миром», — резюмировала актриса.

Напомним, ранее российская пара рассталась, не прожив вместе и года со дня свадьбы. Шоумен Моргенштерн объявил о разводе с Диларой Зинатуллиной.

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