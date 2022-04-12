«Сегодня год!»: Валерий Меладзе запечатлелся с нарядной дочкой от Альбины Джанабаевой

Певец не скрыл, что чувствует себя безгранично счастливым.

56-летний Валерий Меладзе показал публике редкое фото своей младшей наследницы. С ней артист запечатлелся в день рождения малышки.

«Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья! Для нас — это еще один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь!» — написал артист в личном блоге.

Напомним, с Альбиной Джанабаевой они воспитывают троих детей: двоих сыновей Константина и Луку, а также малышку Агату.

Также у Валерия Меладзе есть три дочери от первого брака с Ириной Малухиной: Инга, Софья и Арина.

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