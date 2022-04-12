Александр Домогаров сделал заявление о своем отъезде из России и увольнении из театра

Актер сообщил, где он находится на самом деле.

Известный в светских кругах журналист Леван Тодуа заявил о том, что актер Александр Домогаров якобы сбежал из России на Кипр. По словам репортера, артиста уволили из Театра им. Моссовета и якобы перспектив в Москве у него не осталось.

Однако сам Домогаров информацию опроверг. Звезда «Бандитского Петербурга» сообщил, что находится сейчас в Подмосковье.

«Я никуда не уезжал и не собираюсь, нахожусь в своем доме в Подмосковье. В нынешнее время считаю, что покидать страну как-то некорректно. Из театра меня уволить никто не может, до конца апреля я в отпуске, который брал еще в конце октября прошлого года. 3 мая возвращаюсь к работе, играем спектакль «Ричард III», — заявил Домогаров.

Дом на Кипре у актера есть, но туда он приезжает изредка, пишет «Стархит».

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