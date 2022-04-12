«По-тихому не получилось»: Курбан Омаров оценил гастроли оскандалившегося Нурлана Сабурова в Америке

Экс-ведущий шоу Stand Up, комик Нурлан Сабуров покинул Россию, чтобы в течение недели выступать по ту сторону Атлантики – у него давно были запланированы гастроли в США.

Казахстанец, который уже подвергся скандальному хейту на Родине, никак не комментировал свой тур, но в Сети появились кадры с концертов. На них Сабурова всячески пытались вывести на диалог о событиях на Украине. Но комик старался не реагировать на провокации.

Однако, и в Сиэтле ему едва не сорвали концерт. Из зала слышались скабрезности и оскорбления, но Сабуров продолжал вести шоу. Посмотрев происходящее, блогер Курбан Омаров пришел к своему выводу, которым поделился в Сети.

«По-тихому наколбасить бабулета в США, во время всемирного противостояния с Россией не получилось. В своем Шоу «Что Было Дальше», они впятером на одного набрасывались. Но Нурлан, походу, решил на себе проверить, что такое быть обосранным при всех. Нурлан, приезжай домой. Здесь намного спокойней», — отреагировал Омаров на концерты Сабурова.

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