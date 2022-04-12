«Это не должно так быть»: покинувшая страну Рената Литвинова высказалась о происходящем

Сбежавшая в Париж в конце февраля актриса и режиссер Рената Литвинова, наконец, высказалась о происходящем. Она дала понять, что не поддерживает события на Украине.

«С нами случилась беда, но мы должны сохранять себя и помнить, что зло никак не может прикинуться добром — и это все происходящее — это не должно так быть. (фото из той Московской жизни)», — написала звезда.

Актриса в конце февраля вместе с подругой Земфирой спешно покинула страну. Из-за бегства она буквально подвела своих коллег по сцене в МХТ имени Чехова, и худрук Константин Хабенский в спешке искал ей замену.

Кроме того, гастроли театра в Санкт-Петербурге тоже были сорваны. Позже звезда сообщила, что извиняется перед зрителями. А Хабенскому прислала свой «больничный лист».

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