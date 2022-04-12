Одна от балерины, другая от певицы: как выглядят сегодня красавицы-дочки Леонида Агутина

Полина и Мария очень дружат, несмотря на разные семьи, страны и расстояния.

23-летняя американская дочь Леонида Агутина от Анжелики Варум Елизавета-Мария опубликовала у себя в микроблоге кадры со старшей сестрой, 26-летней Полиной Воробьевой.

Красавицы-дочки Агутина от разных жен не похожи друг на друга, но дружны с самого детства. Полина Воробьева появилась у певца в 1996 году в незарегистрированном браке с балериной Марией Воробьевой. Долгое время она жила во Франции.

Вторую дочь Елизавету-Марию музыканту родила уже Анжелика Варум, с которой они вскоре поженились после начала сотрудничества. Девушку воспитывал дедушка по маминой линии, Юрий Варум. Сейчас она занимается музыкой.

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