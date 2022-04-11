Звезда «Холопа» Милош Бикович рассказал о детстве под натовскими бомбардировками

Актер родился и вырос в Сербии.

Звезда самого кассового фильма России «Холоп» Милош Бикович рассказал в интервью Ирине Шихман о том, как ему пришлось в детстве пережить бомбардировки НАТО.

«Не дай бог никому такое пережить… Я помню бомбежки, мы сидели в убежищах. Мы прятались под стол, звучали сирены, это страшно», — рассказал артист.

При этом Бикович подчеркнул, что народ Сербии, наоборот, это сплотило.

«Мы стали близкими. Ты по-другому начинаешь воспринимать реальность», — добавил Милош.

Напомним, в 1999 году начались бомбардировки Югославии силами НАТО. В результате военных действий погибли десятки тысяч человек. Две трети пострадавших — мирные жители.

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