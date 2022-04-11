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«Мы за спорт»: Губерниев обозначил свою позицию в ответ на истерики Туктамышевой

Фигуристка устроила скандал после выступления.

«Мы за спорт»: Губерниев обозначил свою позицию в ответ на истерики Туктамышевой
Дмитрий Губерниев. Фото: Global Look Press

На днях в Туле прошло шоу Евгения Плющенко, на которое фигурист пригласил других выдающихся звезд фигурного катания. После выступления чемпионка мира Елизавета Туктамышева устроила истерику, заявив, что тульский проект стал «способом манипуляции и убеждений». Что она имела в виду, девушка не пояснила.

В ответ ей спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тремя словами обозначил свою позицию, которая, как он считает, должна стать объединяющей для всех спортсменов.

«Мы за спорт», — коротко отреагировал на истерики Туктамышевой комментатор.

Дмитрий Губерниев о своей позиции. Фото: соцсети

Как пояснили в Сети пользователи, ведущие шоу «Собз чемпионов» в Туле в своих обращениях к публике использовали патриотические речи. Это и могло вывести Туктамышеву из себя.

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