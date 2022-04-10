Все нарисовали хной: Оксана Самойлова «набила» тату всем детям от Джигана

Возлюбленная шоумена Джигана – Оксана Самойлова – заметила, что дети стали похожи на отца еще больше. Наследники знаменитости захотели себе татуировки, как у звездного папы.
Отметим, у артиста Джигана огромная коллекция тату на теле. Как и большинство рэперов, Джиган разукрашивал не один год свои руки и торс.
Дети знаменитостей привыкли видеть у отца множество изображений на теле. Поэтому когда родители разрешили попробовать малышам оставить узоры на коже, наследники Самойловой и Джигана завизжали от счастья.
Больше всех была довольна вторая дочь знаменитостей Лея. Девочка выбрала крупное изображение и набила тату под ключицами.
«Я решила не мелочиться и сразу большую набила», – заявила дочь Самойловой.
Оксана показала тату всех детей. Отметим, что картинки были нарисованы хной. Настоящие татуировки малыши смогут сделать только в осознанном возрасте.
«Готово!» – похвасталась Оксана обновленными малышами в личном микроблоге.
Напомним, ранее Оксана Самойлова пожаловалась на дорогую медицину за границей. Знаменитости пришлось оставить крупную сумму денег во вовремя обследования младшего ребенка.
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