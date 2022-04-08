Экстремальный отдых: Джиган прокатил своих девчонок в аквапарке

Исполнитель вместе со старшими дочерьми и женой сел в тюбинг и спустился с огромной горы.

Шоумен Джиган после слухов о получении гражданства Израиля воссоединился с семьей в аквапарке. Кадры отдыха знаменитость опубликовал в личном микроблоге.

Вместе с подросшими дочерьми и женой Джиган залез в один большой резиновый тюбинг и спустился вниз по горке в парке водных аттракционов. Пока Джиган наслаждался виражами и брызгами воды, его возлюбленная Оксана Самойлова и дочки кричали и не могли сдержать эмоций.

Джиган же показал, что он вновь «на чиле и расслабоне». Фирменный стиль жизни артист не меняется в зависимости от ситуации.

К слову, Джиган давно не появлялся в России. В начале марта 2022 года шоумен вместе с семьей отправились во время «школьных каникул» с детьми на отдых в Дубай. Однако поездка затянулась и семья Джигана до сих пор находится за рубежом.

Напомним, ранее Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля. Знаменитость оставил четырех детей и жену в Дубае, а сам улетел подписывать бумаги. Артист в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию.

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