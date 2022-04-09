«Жизнь продолжается»: что сказала оскандалившаяся Нетребко в свое оправдание

Звезда мировой оперы Анна Нетребко на днях выступила с заявлением. Дива негативно оценила происходящее на Украине. И теперь рискует, по мнению музыкального критика Алексея Остудина, своей карьерой. Потому как ни в России, ни в Европе с ней не возобновляют сотрудничество.

Сама Нетребко ненадолго взяла паузу. Затем подавала какие-то знаки, а вскоре и выступила с очередным заявлением. Она поспешила при этом подчеркнуть, что оправдываться ни перед кем не собирается.

«И что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества. Если не сказал – возненавидела другая. Жизнь она продолжается, и все. Надо постараться просто не поддаваться истерическим каким-то выпадам, давлениям, потому что на нас его оказывают», — высказалась оперная звезда.

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