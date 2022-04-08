Меган Маркл и принц Гарри могут появиться на свадьбе Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Герцог и герцогиня Сассекские станут желанными гостями на торжестве сына Виктории и Дэвида Бекхэм.

В предверии свадьбы модели Николы Пельтц и шеф-повара Бруклина Бекхэма появились списки гостей звездного мероприятия. Примечательно, что имена принца Гарри и Меган Маркл тоже в них засветились.

Напомним, в субботу, девятого апреля, сын Виктории Бекхэм станет мужем американской модели. Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм уже составили брачный договор и рассказали о своих опасениях перед торжеством.

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл собираются прилететь во Флориду, где пройдет свадебная церемония Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма. Об этом рассказали в mirror.co.uk.

К слову, Меган Маркл и принц Гарри дружат с семьей Бекхэм. Виктория и Дэвид Бекхэм присутствовали на свадьбе внука Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Поэтому родственники Ее Величества вполне могут посетить торжество Пельтц и Бекхэм.

Вот только на второй части свадьбы Николы и Бруклина принца Гарри с женой вряд ли увидят. Так как церемония продлится в Великобритании, куда герцог и герцогиня Сассекские не хотят возвращаться.

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