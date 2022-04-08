На Новодевичье кладбище, где похоронят Жириновского, заехала машина скорой помощи

В 14:00 там похоронят бывшего лидера ЛДПР.

В Москве практически завершилась гражданская панихида по Владимиру Жириновскому. С минуты на минуту гроб с телом политика загрузят в катафалк и повезут хоронить на Новодевичье кладбище.

Журналисты сообщают, что на территорию кладбища заехала машина скорой помощи. Народу там тоже собирается много, но никого не пропускают: церемония будет только для родственников.

Во дворах вокруг кладбище стоят автобусы правоохранителей и дежурят группы силовиков.

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