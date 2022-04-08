Жена и родной сын Жириновского могут приехать на кладбище: на прощании их так и не было

В Москве, на Большой Дмитровке, прощаются с политиком Владимиром Жириновским. Проводить лидера ЛДПР в последний путь приехали все первые лица государства.

Вот только из родственников Владимира Вольфовича — внебрачные дети — сын Олег и дочь Анастасия. А жены Галины и сына Игоря не видно возле гроба. По слухам, они приедут проститься на Новодевичье кладбище, где и похоронят политика.

Там, кстати, тоже сейчас собираются толпы людей. Однако полицейские их предупреждают, что прощание в Доме Союзов — езжайте туда. Но упорные люди продолжают стоять.

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