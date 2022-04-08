Молча стоял 20 секунд у гроба: Путин простился с Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Во время церемонии президент страны был с букетом красных роз.

Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он приехал в Колонный зал Дома Союзов в столице.

Во время церемонии Владимир Путин был с букетом красных роз. Он постоял примерно 20 секунд у гроба, перекрестился и ушел. Прощание проходило с участием гвардейцев президентского полка, сообщает РИА Новости.

Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Жириновского. Его проводил лично патриарх Кирилл.

больше по теме Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским Траурное мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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