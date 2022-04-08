Среди родственников Жириновского пока не видно жены Галины и старшего сына Игоря

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В Москве прощаются с грандиозным политиком Владимиром Жириновским. В Колонный зал Дома Союзов только-только начали запускать людей, желающих проводить экс-лидера ЛДПР в последний путь.

В первом ряду, где сидят родственники политика, пока не видно его жены Галины и старшего сына Игоря, который 20 лет работал вместе с отцом в Госдуме.

При этом внебрачные Олег и Анастасия уже принимают соболезнования от всех.

Мимо гроба Жириновского сейчас идут депутаты всех фракций. Владимир Путин и Дмитрий Медведев одни из первых попрощались с Владимиром Вольфовичем.

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